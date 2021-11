Milano: 20enne travolto e ucciso in Tangenziale Est, forse gioco finito male

Stava facendo le flessioni al buio in mezzo a una delle tre corsie della tangenziale, Isac Beriani, il 20enne di origini algerine travolto e ucciso da diverse auto nella notte tra sabato 20 e domenica 21 sulla tangenziale Est di Milano, nel tratto tra le uscite Camm e Forlanini. E’ la prima ricostruzione emersa dalle indagini del pm Francesco De Tommasi, il quale che ipotizza che dietro la tragedia possa esserci un gioco finito male. Il giovane stava tornando da una festa ed era in macchina con altri quattro amici: quando uno di loro si è sentito male per via dei troppi drink, ha obbligato il conducente della vettura su cui viaggiava di accostare. A quel punto, Isac è sceso dall’automobile e nella corsia di destra della carreggiata ha cominciato a fare gli esercizi. Il giovane 20enne potrebbe essere stato travolto più volte. Il conducente che lo ha investito per primo avrebbe riferito di esserselo trovato davanti e non sarebbe riuscito a evitarlo. Adesso rischia l’accusa di omicidio stradale. Sul corpo della vittima è stata disposta un’autopsia. I genitori di Isac, entrambi stranieri regolarmente in Italia da moltissimi anni, sono residenti a Milano. A dare l’allarme, verso le 3.30 di domenica 21 novembre, era stato un automobilista che hanno assistito all’investimento: 118 e la Polizia Stradale sono corsi sul posto, ma quando l’ambulanza è arrivata per il ragazzo non c’è stato molto da fare. Trasportato d’urgenza alla clinica Città Studi, è morto poco dopo per un gravissimo politrauma a capo, tronco e arti.