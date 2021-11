Un uomo di 45 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua auto, nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 novembre, contro le barriere dell’autostrada A8, zona Nord di Milano. Per cause ancora in fase di accertamento, il 45enne avrebbe perso il controllo della vettura, una Opel Corsa, finendo a tutta velocità su uno dei piloni di cemento. L’uomo è morto sul colpo: all’arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.