Primo matrimonio trans in Italia a San Giovanni a Teduccio, il sogno d’amore di Samantha e Tommy si avvera

Mercoledì 24 novembre si celebrerà a San Giovanni a Teduccio il primo matrimonio trans d’Italia. A coronare il loro sogno d’amore saranno Samanta e Tommy. Samanta era uomo e si è trasformata in donna, mentre Tommy ha seguito il percorso inverso da donna a uomo.

Samanta è piuttosto nota nel mondo dello spettacolo, avendo debuttato nel 1990 nel gruppo musicale Le Coccinelle che, insieme all’attrice Stefania Zambrano, ha partecipato alla commedia “Anime fragili” al Teatro Cilea.

Proprio Stefania Zambrano, attrice e miss Trans Europa, sarà la madrina d’eccezione. Ecco il suo pensiero su Facebook: “Tutto pronto per un matrimonio che sicuramente farà discutere e riflettere: mercoledì 24 novembre coroneranno il loro sogno d’amore e pronunceranno il loro fatidico sì negli uffici del Comune di San Giovanni a Teduccio, in via Domenico Atripaldi, Samanta delle Coccinelle (maschio trasformato in femmina) e Tommy (femmina trasformata in maschio).

Mi fa molto piacere essere la madrina di questa coppia trans, si sposano un FTM e un MTF, da qui si capisce che l’amore è universale, non ha categorie, ha diverse sfaccettature, l’amore è un misto di emozioni e di sensazioni che questi sposi stanno provando e che anche noi invitati e testimoni stiamo vivendo con partecipazione e affetto.

Mercoledì saremo tutti felici e contenti tra femminielli e trans gender, un tipico matrimonio napoletano con tanto di pranzo, musica e moltissimi cantanti napoletani, il sogno è diventato realtà, voglio ricordare che quest’anno avremmo dovuto festeggiare il Ddl Zan, ma il decreto legge è stato affossato da alcune forze politiche retrograde, che abbiamo nel nostro Paese, è stato vergognoso vedere tanti senatori che applaudivano per quello che avevano fatto, cioè bocciare il progresso, oggi applaudiamo noi, perché non ci fermiamo davanti a nessuno”.

Le parole di Samanta: “Per questa ricorrenza così importante ho chiesto all’organizzatrice di Miss Trans Europa, la vulcanica Stefania Zambrano, e alla fondatrice dell’associazione Trans Napoli, Loredana Rossi, di farmi da madrine, entrambe, con un grande sorriso, hanno accettato subito, senza pensarci su, sono fiera e orgogliosa di averle come testimoni al mio matrimonio”.

Napoli si conferma città della tolleranza e cosmopolita dove l’amore, in tutte le sue sfumature, trionfa sempre.