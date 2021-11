Spaccio di droga a Racconigi, arrestato il calzolaio

Curioso arresto a Racconigi, nel Cuneese, dove i carabinieri hanno scoperto, nel fine settimana, che un calzolaio arrotondava le proprie entrate in modo illegale. Tra gli attrezzi da lavoro e le calzature in riparazione sugli scaffali della sua attività commerciale, nascondeva anche la droga pronta per essere smerciata.

Le indagini dei carabinieri di Racconigi

Dopo avere notato un viavai sospetto di persone dal negozio di riparazione calzature, i Carabinieri hanno deciso di approfondire, perquisendo i locali dell’attività commerciale e l’abitazione del titolare dell’attività, un italiano di 56 anni.

Tra gli oggetti riposti sugli scaffali da lavoro, sono stati rinvenuti circa un etto e mezzo di hashish, di cui una parte già suddivisa in confezioni pronte per la vendita e ulteriori 26 g di marijuana, diversi bilancini digitali di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto lo stupefacente ritrovato è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato messo agli arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto tenutasi nella giornata di ieri, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

