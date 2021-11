Taranto, droga in giacenza alla posta: arrestato 19enne

I Carabinieri della Sezione Operativa di Taranto hanno arrestato un diciannovenne incensurato perché trovato in possesso di un plico contenente oltre 300 grammi di hashish

I Carabinieri della Sezione Operativa di Taranto hanno arrestato un diciannovenne incensurato perché trovato in possesso di un plico contenente oltre 300 grammi di hashish. In particolare, i militari stavano monitorando da giorni un plico sospetto, spedito dalla Spagna, in giacenza presso un corriere postale e, seguendone tutti i movimenti, sono riusciti ad intervenire nel momento esatto in cui il giovane lo riceveva firmando la relativa ricevuta di consegna.

Gli operatori procedevano quindi all’apertura del pacco, trovando al suo interno tre panetti di hashish, dopodiché si spostavano all’interno dell’abitazione del ragazzo rinvenendo una dose di marijuana ed un bilancino di precisione. Il controllato veniva quindi arrestato e su disposizione del PM di turno, sottoposto al regime degli arresti domiciliari.