Ladri ‘rumorosi’, sventato un furto a Fondi

Un furto in appartamento è stato tentato, senza andare a segno, la scorsa notte, a Fondi, in via Buonarroti.

Nell’appartamento erano presenti tre donne: due sorelle di 62 e 64 anni, ed una parente di 38. E’ stato proprio quest’ultima a sentire dei rumori provenire dal piano superiore. Piano che in questi giorni è oggetto di lavori di ristrutturazione, per cui non sarebbe stato difficile per i male intenzionati introdurvisi. Dopo aver avvertito le sue parenti più anziane, la donna è corsa fuori dalla casa urlando.

E’ stato in quel momento che ha notato due ragazzi, intorno ai 30 anni, con cappellini da baseball in testa, lanciarsi dal primo piano per darsi alla fuga.

Sul posto carabinieri e polizia di Fondi, che hanno raccolto la descrizione fornita dalla 38enne ed hanno immediatamente avviato le ricerche dei due.

Tanto spavento per le donne, ma nessun danno, visto che i ladri non avrebbero avuto il tempo di trafugare nulla.

Un episodio purtroppo non isolato. Soprattutto nell’ultimo periodo sarebbero state molte, infatti, le abitazioni ‘visitate’.

Foto e info dal gruppo telegram @fondisegnala