Tor Bella Monaca, preso di mira asilo nido: furti e atti vandalici

In via Agostino Mitelli una serie di furti e atti vandalici hanno colpito l’asilo nido di zona

L’esasperazione dei genitori dei bambini che frequentano l’asilo nido di via Agostino Mitelli, a Tor Bella Monaca, nel Municipio Roma VI delle Torri arriva dopo l’ennesa incursione di ignoti nella giornata di ieri 22 Novembre.

Non è la prima volta che il complesso scolastico è preso di mira dai malintenzionati. Furti di generi alimentari, congelatori, asciugatrice e perfino i cellulari per leggere i Green Pass: “Ormai non c’è più niente da rubare”, dice uno dei genitori.

Non solo i furti, ma anche gli atti vandalici: ai genitori è capitato più volte di dover aspettare fuori l’istituto il termine delle operazioni di bonifica e sanificazione dopo che i ladri, non trovando più nulla da rubare, hanno imbrattato i muri.

Un caso analogo a quello del 2018, quando un gruppo di vandali ha preso di mira la scuola di via Panzera, in quell’occasione i ladri hanno defecato e urinato sui banchi e negli spazi dedicati ai bambini.

Per questa serie di motivazioni, i residenti e i genitori di Tor Bella Monaca si sono rivolti agli assessori alla sicurezza e alla scuola, per capire come porre un freno a quanto sta accadendo in via Mitelli. E’ stata richiesta la sorveglianza notturna e l’installazione di provvedimenti fissi, sono previste infatti 39 grate con annesse zanzariere e 4 grate in ferro apribili.