Venezia, la Giunta approva il progetto di manutenzione del complesso Ex Herion alla Giudecca

23.11.2021 – La Giunta comunale, riunitasi oggi, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnico economica relativo agli interventi di manutenzione straordinaria dell’ex Herion alla Giudecca.

“Con questo intervento – spiega l’assessore Zaccariotto – andremo a realizzare lavori che riguardano la manutenzione di pavimenti e murature deteriorate, il ripristino di intonaci sia esterni che interni, la pulizia e il rappezzo delle linee di gronda sull’edificio dell’ex Chiesa sconsacrata, oltre ad interventi puntuali di manutenzione delle travi in legno della copertura dell’edificio destinato a deposito e dei serramenti. Un intervento dal valore di 50mila euro che consentirà di garantire una migliore fruibilità degli immobili e per mantenere adeguati standard di sicurezza e prestazione di un compendio di circa 3.000 metri quadrati, dichiarato di interesse culturale dal MIBAC e che oggi è un vero e proprio incubatore di imprese nella loro fase di start-up. Un investimento che acquisisce un significato ancor più importante – conclude Zaccariotto – perché investire nella manutenzione di questo complesso non solo consente di mantenere la sicurezza e l’efficienza del patrimonio comunale ma, in questo caso, anche sostenere chi crede nel lavoro e nell’impresa”.