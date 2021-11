Via Torino a doppio senso crea ingorghi: la denuncia del Comitato Vulcania

La denuncia è del Comitato Vulcania che, a seguito delle tante segnalazioni ricevute e dai sopralluoghi eseguiti, documenta le condizioni di via Torino con il nuovo piano di viabilità. Da circa due mesi e mezzo via Torino, una delle strade più trafficate del quartiere Borgo-Sanzio, un importante collegamento tra Vulcania e via V. Giuffrida e attraversata da centinaia di auto e scooter ogni giorno, è percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Un accorgimento a costo zero per le casse comunali, che secondo l’amministrazione comunale e Terzo Municipio avrebbe l’obiettivo a garantire una viabilità più scorrevole in una zona caratterizzata dalla presenza di tante scuole e attività commerciali. Purtroppo non è andata esattamente così e lo dimostrano le foto pervenute al Comitato Vulcania dai residenti e commercianti della zona. Il nuovo piano traffico sta scatenando la rivolta dei cittadini di via Torino e dintorni, gli ultimi cambiamenti della circolazione creano troppi ingorghi nelle ore di punta.

Questo è peggiorato dopo le nuove scelte per la mobilità. I cittadini hanno definito il provvedimento, adottato dai tecnici dell’Ufficio traffico urbano, ingiustificato e del tutto irrazionale tanto da provocare in via Torino e dintorni ingorghi spaventosi. Le nuove modalità di traffico automobilistico hanno avuto ricadute anche in alcuni tratti nelle seguenti vie che incrociano la via Torino: Castorina, Brancati, Pirandello, Fusco, Quieta e Carducci.

Interviene la presidente del Comitato, Angela Cerri, “in un quartiere come Borgo-Sanzio che presenta una viabilità strategica per l’intera Catania, il flusso veicolare deve essere gestito in modo assolutamente accurato evitando in particolare ingorghi spaventosi soprattutto nelle ore di punta. Un intervento di questo tipo non è coerente con il codice della strada ed ha negative ripercussioni in termini di vivibilità e mobilità. Non dimentichiamo che purtroppo c’è carenza di presidi dei vigili urbani nei punti strategici o negli snodi in cui è previsto un notevole flusso di auto e scooter. La via è diventata un inferno, ci ritroviamo a una situazione peggiorata rispetto a prima. Inoltre l’aria è diventata irrespirabile, sia per le polveri che si sollevano e sia per i gas di scarico, a causa del notevole aumento di traffico veicolare e della velocità in strade strette. Chiediamo il ripristino del senso unico di marcia per esigenze non solo di vivibilità e mobilità ma anche di maggior sicurezza”.

