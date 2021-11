Cesa (CE) si schiera contro la violenza sulle donne. Alla senatrice Segre la cittadinanza

Giovedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, si terrà a Cesa (CE) una duplice manifestazione in Piazza De Michele, a partire dalle ore 10.30.

“Sarà inaugurata – fa sapere il consigliere comunale delegato alle Pari Opportunità Gina Migliaccio – una panchina rossa, in memoria delle donne vittime di violenza. L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione Comunale, vedrà la collaborazione della Commissione Pari Opportunità ed il coinvolgimento delle scuole del territorio”.

A seguire vi sarà il conferimento, simbolico, della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. “Lo staff della senatrice – aggiunge ancora il consigliere Migliaccio – ci ha informato che da tempo non viaggia e quindi non potrà essere presente alla nostra manifestazione che, però, simbolicamente vuole riaffermare i principi alla base di una scelta votata, in modo unanime, da tutto il consiglio comunale”.