Champions: Young Boys-Atalanta 3-3, Muriel evita la sconfitta (highlights)

L'Atalanta pareggia 3-3 in casa dello Young Boys evitando il ko nella quinta giornata del Gruppo F di Champions League. Avanti due volte con Zapata (10′) e Palomino (51′), i nerazzurri subiscono la rimonta svizzera firmata da Siebatcheu (39′), Sierro (80′) e Hefti (84′), ma ci pensa Muriel, entrato in campo da un minuto, a pareggiare i conti all'88' direttamente su calcio di punizione. Per ottenere la qualificazione agli ottavi, l'Atalanta dovrà vincere col Villarreal.

YOUNG BOYS-ATALANTA 3-3

RETI: 10′ Zapata (A), 39′ Siebatcheu (Y), 51’ Palomino (A), 80’ Sierro (Y), 84’ Hefti (Y), 88’ Muriel (A).

YOUNG BOYS (4-3-3): Faivre; Hefti, Bürgy, Lauper, Garcia; Aebischer, Martins Pereira, Rieder (67’ Sierro); Elia (67’ Mambimbi), Siebatcheu (88’ Kanga), Noumi Ngamaleu. Panchina: Zbinden, Spielmann, Sulejmani, Jankewitz, Maier, Maceiras, Lefort, Lustenberger, Toure. All. Wagner.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral (71’ Djimsiti), Palomino; Zappacosta (46’ Pezzella), De Roon, Freuler (78’ Pessina), Maehle (87’ Muriel); Malinovskyi, Pasalic (71’ Koopmeiners); Zapata. Panchina: Rossi, Sportiello, Scalvini, Miranchuk, Ilicic, Piccoli. All. Gasperini.

Arbitro: Slebert.

Ammoniti: Garcia (Y), Moumi Ngamaleu (Y), Demiral (A), Hefti (Y), Zapata (A).