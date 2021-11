Maietta e Gentile in consiglio comunale: il futuro del Quartiere di Casertavecchia (CE)

Si è svolto lo scorso lunedìi il primo Consiglio comunale della Città di Caserta, nel corso del quale si è proceduto alla convalida degli eletti, al giuramento del sindaco Carlo Marino, alla presentazione della Giunta e all’elezione del presidente del Consiglio comunale e della Commissione Elettorale.

Il Consiglio Comunale

Di seguito gli assessori nominati dal sindaco con le relative deleghe affidate:

Vincenzo Claudio Battarra: Cultura, Pubblica Istruzione, Relazioni Internazionali, Progetti di cooperazione e di inclusione, Diritto alla Salute;

Luigi Bosco: Politiche Sociali, Promozione Turistica, Rapporti con Ente Regione Campania;

Emiliano Casale (Vice Sindaco): Programmazione dello Sviluppo Produttivo, Suap, Mercati, Eventi, Mobilità, Trasporto Pubblico e Parcheggi, Smart City, Follia Creativa, Notte;Emilianna Credentino: Servizi demografici, Servizi al Cittadino, Politiche della Famiglia e Giovanili, Vivibilità e Decoro Urbano, Pari Opportunità, Beni Confiscati, Transizione Digitale;

Domenico Maietta: Urbanistica – Ufficio di Piano, Rigenerazione Urbana della Città e dei Borghi Collinari, Urban Forest, Cimitero di Casola;

Gerardina Martino: Programmazione finanziaria ed Entarte comunali – Controllo di Gestione, Programmazione Comunitaria, Ufficio Europa, Sport, Associazioni, Formazione e Lavoro;

Massimiliano Marzo: Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Traffico e Viabilità, Protezione Civile, Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, Rapporti con le Frazioni;Carmela Mucherino: Transizione Ecologica, Ambiente, Ecologia;

Annamaria Sadutto: Patrimonio, Personale, Affari Generali, Avvocatura, Società Partecipate ed In House comunali, Regolamenti, Buone Pratiche Amministrative, Riorganizzazione Uffici e Servizi, Rapporti con il Mondo Sindacale e Datoriale;

Lorenzo Gentile è stato eletto presidente del Consiglio comunale, mentre della Commissione Elettorale Comunale fanno parte i consiglieri Gianluca Iannucci, Raffaele Giovine e Antonio De Lucia.

Il ruolo dei cittadini

Questa la composizione del Consiglio Comunale scelto in seguito alle ultime elezioni amministrative. Compito dei cittadini è quello di scegliere prima i propri rappresentanti e poi di vigilare sulle persone che hanno scelto affinchè tutelino e gestiscano al meglio quelli che sono i propri incarichi, per il bene della Città ma anche per i Quartieri alti dei Colli Tifatini, da sempre un pò abbandonati e lasciati a un destino che non sempre rende gradevole un paesaggio ricco di storia, di ricordi e di ricchezze, spesso inesplorate.

Qualcosa si sta muovendo per questo territorio? A voi la risposta.