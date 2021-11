L’allerta della Asl: decine le classi in quarantena tra elementari e medie a Latina e provincia

Come ogni mercoledì, anche oggi la Asl di Latina ha reso noti i dati sull’andamento dei contagi da covid 19 nelle scuole della provincia di Latina.

Come purtroppo facilmente pronosticabile, ogni settimana il dato relativo ai contagiati ed alle classi in quarantena aumenta.

Nela periodo compreso tra 17 e 23 novembre, quindi, sono state 53 le classi finite in quarantena per la presenza di casi di contagio. Nella settimana precedente erano state 67. Raddoppiano, però, passando da 106 a 206 in tutta la provincia, i casi di positività. Di questi, 183 tra gli studenti, e 23 tra insegnanti e personale non docente.

Come si evince dalla tabella in basso, la maggiore incidenza del contagio è tra le fasce dei più piccoli, ovvero coloro che, sotto i 12 anni, non hanno ancora ricevuto il vaccino. Per cui, sui 183 positivi totali tra gli studenti, 138 hanno meno di 14 anni (la settimana scorsa erano 69 i positivi), e di questi 16 frequentano la scuola dell’infanzia. Sostanzialmente stabile, invece, l’incidenza del virus nelle fasce di età più adulta.