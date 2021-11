Molti cittadini della provincia di Latina avranno notato, oggi, il passaggio in cielo della pattuglia acrobatica francese, una sorta di frecce tricolori d’oltralpe.

E sempre colo che hanno notato gli aerei francesi, la così detta Patrouille de France, si sono anche chiesti che ci fanno da queste parti.

Il mistero è presto svelato. Le due pattugli acrobatiche, quella francese e quella italiana, sono in queste ore di stanza presso la base dell’aereonautica di Pratica di Mare, in vista dell’appuntamento di domani.

A Roma, infatti, Italia e Francia firmeranno quello che viene definito il Trattato del Quirinale. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, sarà a Roma per mettere nero su bianco l’intesa con il nostro Paese insieme a Mario Draghi. Il Trattato, spiegano dall’Eliseo, “favorirà la convergenza delle posizioni francesi e italiane, così come il coordinamento fra i due Paesi per la politica europea ed estera, per la sicurezza e la difesa, per la politica migratoria e per quella economica, ma anche per i settori dell’istruzione, della ricerca, della cultura e per la cooperazione transfrontaliera”.

Intanto, molti dei cittadini della nostra provincia hanno potuto ammirare lo spettacolo della pattuglia acrobatica francese…