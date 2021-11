Girava per strada con in tasca quasi un etto e mezzo di cocaina: arrestato

Ieri pomeriggio, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 30 anni sorpreso con oltre 400 grammi di cocaina.

Il 30enne è stato fermato in via Maranini, dagli agenti della squadra di Polizia giudiziaria del commissariato di San Giovanni, mentre girava per strada con in tasca quasi un etto e mezzo di cocaina.

La Polizia è poi andata a fondo nella vicenda controllando anche la sua abitazione in zona; qui gli investigatori hanno scoperto sotto il letto poco meno di 300 grammi dello stesso stupefacente, bilancine di precisione, sostanza da taglio e denaro contante.

La droga sequestrata, che gli investigatori non escludono potesse essere destinata a rifornire anche altri spacciatori per il successivo smercio su piazza, avrebbe potuto fruttare oltre 40.000 euro sul mercato illecito degli stupefacenti.