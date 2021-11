In Val di Cornia Parchi e Musei aperti per le feste

Con il mese di dicembre, i parchi archeologici e i musei della Val di Cornia tornano ad aprire al pubblico con appuntamenti speciali e aperture straordinarie previste in particolare durante il periodo delle festività natalizie.

Ogni fine settimana di dicembre, l’8 dicembre e tutti i giorni dal 26 dicembre al 9 gennaio sarà aperto il Museo archeologico del Territorio di Populonia, a Piombino. Dall’8 dicembre aprirà, con una nuova gestione, anche il Caffè del Museo, tornando così adoffrire al pubblico un servizio di caffetteria in un contesto di straordinario pregio.

A Suvereto, in occasione della “Sagra del cinghiale”, aperture pomeridiane al pubblico il 5 e l’8 dicembre del Museo Artistico della Bambola e del Museo della Rocca Aldobrandesca e, durante le festività natalizie dal 26 dicembre al 9 gennaio, sarà ancora possibile visitare la collezione del Museo Artistico della Bambola.

Il Parco archeologico di Baratti e Populonia e il Parco archeominerario di San Silvestro riapriranno al pubblico tutti i giorni dal 26 dicembre al 9 gennaio, in occasione delle festività natalizie. Inoltre, il Parco di Baratti propone due appuntamenti speciali con “Aperti per restauro” l’8 dicembre e l’8 gennaio: archeologi e restauratori accompagneranno i partecipanti in una visita al cantiere di restauro in corso all’Acropoli di Populonia, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020.

Come previsto dalla normativa, per l’ingresso è richiesto il Green Pass. E’ possibile l’acquisto online dei biglietti su www.ticketlandia.com

Per informazioni e i dettagli sugli orari di apertura: tel. 0565 226445 – www.parchivaldicornia.it