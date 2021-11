Juventus: Allegri, ‘Ko pesante’. Szczesny, ‘Sconfitta inaccettabile’

MAX ALLEGRI: “Dispiace aver preso quattro gol, ma l’obiettivo qualificazione è stato raggiunto. Sono contento per il primo tempo, mentre nella ripresa siamo stati troppo leggeri su secondo e terzo gol: all’andata siamo stati attenti per 90 minuti, stavolta abbiamo un pochino mollato e abbiamo subito. E’ una sconfitta pesante, siamo stati poco attenti: ci hanno messo in difficoltà”. LEONARDO BONUCCI: “Dobbiamo mettere da parte questa sconfitta e guardare alla partita con l’Atalanta”. WOJCIECH SZCZESNY “Sconfitta inaccettabile, giustamente riceveremo critiche. È importante avere uno scontro diretto già sabato così da poter rispondere sul campo”.