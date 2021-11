Ladro, ubriaco, si addormenta in un ristorante di Ostia

Ostia. Siamo in piena notte. Un ladro ha scassinato la finestra e con un complice è penetrato in un un ristorante di Ostia: avrebbe voluto rubare nelle cucine. Nel locale c’erano diverse bottiglie: ecco che il malvivente ha incominciato a bere e si è ubriacato. Infine, si è addormentato nel magazzino. Dormiva ancora quando i Carabinieri lo hanno trovato. Il 38enne tunisino aveva precedenti penali.

I militari hanno preso visione delle immagini del sistema di videosorveglianza: hanno visto l’uomo entrare nel ristorante con il complice, frugare tra gli scaffali e prendere liquori e vini pregiati. E ancora: si è appropriato di un microonde e attrezzatura da lavoro.

Il complice, dal canto suo, portava via la refurtiva: ma l’”eroe” della nostra storia ha continuato a prendere merce e ha bevuto, ancora e ancora, fino ad ubriacarsi. E’stato fermato e processato per direttissima: il tribunale ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per furto aggravato.