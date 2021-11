Montebelluna, nuovo incontro “Mario Rigoni Stern. Un ritratto”

Incontro con l’autore Giuseppe Mendicino, nel centenario della nascita dello scrittore di Asiago.

Continua la programmazione dedicata a Mario Rigoni Stern, Cittadino onorario di Montebelluna, con la rassegna Nel cuore del bosco con il vecchio Sergente, partita già lo scorso ottobre.

Venerdì 26 novembre ore 20.30 | Biblioteca

“Mario Rigoni Stern. Un ritratto”

Un’occasione per conoscere un “esempio da imitare quale uomo retto ed equilibrato che, pur avendo vissuto personalmente tragedie immani, ha saputo mantenere alta la dignità dell’uomo e la fiducia nell’essere umano; per la sua testimonianza di elevato valore civile e morale nella letteratura del ‘900, secolo di orrori e di grandi ideali; per la capacità di descrivere con semplicità e naturalezza il legame forte con la terra, l’essenza della montagna e l’indispensabile valore del rapporto uomo-natura” (dalla motivazione di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Montebelluna)

Ingresso su prenotazione a info@bibliotecamontebelluna.it 0423 600024

Per informazioni, prenotazioni e modalità di accesso con green pass www.biblioteca.montebelluna.it

Biblioteca 0423 600024

info@bibliotecamontebelluna.it