Officina Lavoro Noale: servizio gratuito di informazione e accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro

24.11.2021 – E’ passato un anno dall’apertura di Officina Lavoro Noale, un progetto che offre supporto alle persone nel superare gli ostacoli che si incontrano nella ricerca e nella permanenza nel mercato del lavoro; ed tempo per l’Amministrazione Comunale di Noale di fare anche un bilancio sull’iniziativa. Promosso dai Servizi alla Persona dell’Amministrazione Comunale di Noale, e coordinato dalla cooperativa La Esse, si concretizza in uno sportello, con sede in Piazza XX Settembre, a Palazzo Scotto, aperto ogni lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, su appuntamento, che offre informazione e orientamento nella ricerca attiva di lavoro.

“Attraverso attività individuali e in piccoli gruppi, – racconta il Sindaco Patrizia Andreotti – il progetto si rivolge alle persone che intendono inserirsi o re-inserirsi nel mondo del lavoro. Officina Lavoro si concentra infatti non solo sulla persona disoccupata, ma anche sulla sua relazione con il contesto in cui vive, intervenendo sulle condizioni che favoriscono l’incrocio domanda-offerta, operando in rete con soggetti territoriali attivi, pubblici o privati, dalle associazioni di categoria alle agenzie per il lavoro. Proprio per questo carattere sinergico il progetto ha ottenuto anche l’attenzione della Fondazione Riviera Miranese, che lo ha voluto premiare con un piccolo finanziamento”.

Sin dall’apertura numerosi sono stati i contatti: ad oggi 118 accessi, oltre 140 colloqui, l’attivazione di una rinnovata collaborazione con il centro dell’impiego, la pubblicazione di oltre un centinaio di post social dedicati al tema e alle offerte di lavoro, la promozione di un incontro on line e di due corsi di formazione informatica dedicata alle donne tramite un progetto FSE.

Ci spiega l’Assessore preposto ai Servizi alla Persona Annamaria Tosatto come “Durante i colloqui di orientamento lo Sportello sostiene le persone nella individuazione del proprio progetto formativo e professionale, offrendo una consulenza personalizzata e fornendo una serie di servizi: analisi e informazioni sul mercato del lavoro e sugli strumenti e tecniche utilizzati nella ricerca, individuazione e definizione della scelta e dell’obiettivo professionale di ognuno, assistenza concreta nella redazione del curriculum vitae, informazioni su tutta l’offerta formativa per disoccupati presente sul territorio (corsi riservati agli iscritti a Garanzia Giovani o indirizzati a over 30). Questo in sinergia con le Assistenti dei Servizi Sociali che ci tengo ad evidenziare nell’ultimo anno hanno attivato anche 45 progetti RIA – reddito di inclusione attiva – che prevedono il coinvolgimento di nostri Concittadini e Concittadine in difficoltà, di percorsi in attività e progetti in Associazioni e servizi comunali. Inoltre proprio in questi giorni Officina sta cercando di fare un ulteriore passo in avanti implementando il contatto con le Aziende. Per questo invito gli imprenditori in cerca di personale e collaboratori a contattare con fiducia l’Officina. Una risorsa per il territorio, le aziende, la cittadinanza. Il servizio è gratuito.”.

Per informazioni

Officina Lavoro, Palazzo Scotto, Piazza XX Settembre, Noale (Venezia)

T 3289507314 – officinalavoro@comune.noale.ve.it

Apertura sportello: lunedì ore 9.30 – 11.30 solo su appuntamento