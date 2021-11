Polo ospedaliero a Caposile? Per il sindaco di Jesolo ipotesi irrealizzabile

Dichiarazione del Sindaco Andrea Cereser

24.11.2021 – «Rispetto all’ipotesi uscita oggi, per l’ubicazione di un nuovo ospedale nel sandonatese, ritengo l’indicazione della sede di Caposile irrealizzabile, per diversi motivi.

Innanzitutto, la maggior parte della popolazione risiede in Sinistra Piave e questo impatterebbe su una viabilità già fragile, dato che la zona non è servita da una rete stradale adeguata; la variante SS14 non è completata e l’autostrada del mare lontana da concretizzarsi.

Ma vanno fatte altre considerazioni: c’è una importante fragilità del territorio dovuta a problemi idraulici; inoltre la vicinanza con la laguna di Venezia, sito UNESCO, è poco coerente con un’opera così impattante.

Oggi la priorità sanitaria è la carenza di personale più che l’opera muraria, per la quale, con tutte le risorse spese in questi ultimi anni, appare più conveniente proseguire con la ristrutturazione graduale dell’ospedale esistente e la sostituzione dei reparti più vetusti con nuovi edifici.

Ricordiamoci che la maggior parte delle risorse legata al PNRR dovrà essere spesa entro il 2024, un tempo rapidissimo per la Pubblica Amministrazione; inoltre potranno essere finanziati solo gli interventi per i quali esiste almeno uno studio di fattibilità. Non è il caso di questo progetto.

Da ultimo, è fondamentale che le scelte siano condivise e appoggiate all’unanimità da tutti i Sindaci della Conferenza; queste scelte comunicative allontanano la Regione da ipotesi di finanziamento».