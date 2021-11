Rione Traiano, aiuole trasformate in discarica a cielo aperto. La denuncia dei residenti: “Viviamo nell’immondizia”

Aiuole trasformate in una discarica a cielo aperto nel Rione Traiano. Un pugno nell’occhio vedere in mezzo al verde ed agli alberi cumuli di immondizia che attirano insetti e topi e che naturalmente fanno male alla salute dei cittadini.

Le aiuole in via Tertulliano sono completamente invase dall’immondizia e suppellettili di ogni tipo, nel punto in cui sono collocati i cassetti dell’indifferenziata e le campane per la raccolta differenziata.

La segnalazione è partita direttamente dai residenti della zona che si sono rivolti al consigliere regionale Francesco Borrelli che ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Abbiamo sollecitato Asia ad intervenire con urgenza in questo spazio e chiesto se sia possibile prevedere una collocazione ed una disposizione differente per i cassonetti e le campane in modo da non creare un punto di raccolta rifiuti illecito proprio in uno spazio verde.

Oltre agli interventi da parte di Asia, qui serve una forte repressione contro l’inciviltà. Chi sversa rifiuti in questo modo va punito in modo molto severo e per questo chiediamo da tempo l’installazione di foto-trappole nelle aree più a rischio”.