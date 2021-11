Santa Maria di Sala, mostra del libro in Villa Farsetti con due eventi per bambini

24.11.2021 – Sabato 27 e domenica 28 novembre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, presso il piano terra della Villa Farsetti di Santa Maria di Sala (via Roma 1), si svolgerà l’edizione 2021 della Mostra del Libro.

La Mostra del libro esporrà proposte librarie di qualità per bambini e adulti. L’evento è organizzato dall’Associazione La Casa sull’Albero con il finanziamento del Comune di Santa Maria di Sala.



Perché partecipare alla Mostra del Libro di Santa Maria di Sala

Perché puoi scegliere tra una ricchissima esposizione di Libri per l’infanzia curata da Pel di carota – Libreria per ragazzi (Premio Andersen 2020)

Perché puoi trovare tutte le novità per adulti proposte da Libreria Mondadori – C.C. Prisma

Per AIUTARE LA TUA SCUOLA Una parte del ricavato della Mostra verrà utilizzato per l’acquisto di nuovi libri per le Scuole del territorio

Durante la mostra del libro saranno organizzati inoltre due eventi rivolti ai bambini:

Sabato 27 novembre

Michelangelo Rossato. Laboratorio creativo con l’illustratore e firmacopie

Orari: 10.15, 15.00 e 17.00

Età dai 6 anni

Domenica 28 novembre

La signora Linsalata. Lettura animata con Margherita Stevanato

Orario: 16.00

Età 3-7 anni

Gli eventi sono gratuiti ma ad iscrizione obbligatoria compilando il modulo al seguente link

L’entrata alla mostra del libro è libera e gratuita. Necessario Green Pass.

Per info www.comune-santamariadisala.it