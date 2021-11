Somministrazione bevande e personale privo di mascherina: chiuso bar-discoteca vicino alla Stazione Centrale di Catania

Nell’ambito dei controlli amministrativi disposti ai fini dell’attuazione delle misure contenute nel Decreto Legge 33/2020 e successive modifiche, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il personale della Squadra Amministrativa della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, nella notte dello scorso 20 novembre, ha proceduto al controllo di un esercizio di bar e discoteca, nei pressi di piazza Giovanni XXIII, vicino alla Stazione Centrale del capoluogo etneo.

Dal controllo emergeva che il titolare dell’esercizio permetteva la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a mezzo di personale dipendente privo di mascherina di protezione e ometteva di affiggere all’ingresso del locale il cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno dello stesso ai sensi dell’art. 11 c. 2 DPCM 2.3.2021.

Pertanto, veniva contestata al titolare dell’esercizio la violazione prevista dal D.L. 25/3/2020 n. 19 e ss.mm.ii. e venivano applicate la sanzione amministrativa di 800 euro attesa la reiterazione e la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni, così come previsto dall’art. 4 comma 4 D.L. n.19/2020 per inosservanza delle misure relative al contenimento del virus.