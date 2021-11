Teatro Testoni Ragazzi: gli spettacoli del weekend 27-28 novembre 2021

Bologna. Questo weekend al Teatro Testoni Ragazzi saliranno sul palco due spettacoli de La Baracca per bambine e bambini.

Sabato 27 novembre 2021 alle 17.00 e domenica 28 novembre 2021 alle 11.00 toccherà a “ La barca e la luna ”, spettacolo di Bruno Cappagli e Roberto Frabetti con Carlotta Zini, adatto ad un pubblico di età compresa tra 1 e 4 anni. Domenica 28 novembre 2021 alle 16,30 sarà la volta de “ I giochi dell’ingegner Calder ” di Valeria e Roberto Frabetti con Luciano Cendou, consigliato a bambine e bambini da 4 a 8 anni.

LA BARCA E LA LUNA

“C’era una barca che andava per mare, ma che sulla Luna voleva arrivare. Andava sempre in tondo, perché andava per il mondo.”

La barca e la luna è una storia sul desiderio. Il desiderio che realizzato o meno, diviene elemento che accompagna l’andare, l’incontrare e il conoscere. Una barca “bambina” o “bambino” che guarda lontano, che alza la testa e inizia il suo navigare riempiendolo di momenti, ognuno importante di per sé. Una Luna “adulta”, punto possibile di riferimento, capace di lasciare il suo cielo per “cullare”. Dove il cullare è metafore del dare attenzione, rispetto e cura. La barca e la luna è uno spettacolo per canto, movimento, immagini e oggetti.

Un viaggio in cui la barca vive il suo andare e il suo desiderio forse irrealizzabile: balla con un pesce, parla con le stelle, gioca con un pellicano, ascolta una balena. Chiede aiuto e indicazioni. Vuole sapere come si fa. Come si fa a lasciare l’acqua del mare e per il cielo navigare, per arrivare alla Luna e lasciarsi cullare. Ma la Luna è lontana e una barca non sa volare, però prova, riprova e poi prova ancora. Con tenacia, senza tristezza. Allegramente cerca di andare al di là del possibile. E si sa: la Luna ama chi sogna.

Così una notte quell’incontro impossibile si realizza: saranno le Stelle e sarà la Luna, che è magica, a lasciare per un attimo il cielo e con l’aiuto delle Stelle scendere fino al mare per cullare la piccola barca. Una notte la luna dal cielo arrivò, prese la barca e piano, piano la cullò.



durata: 35’

I GIOCHI DELL’INGEGNER CALDER

“Quando ero piccolo possedevo molti giocattoli, ma non ne ero mai soddisfatto. Ogni giorno vi aggiungevo fil di ferro, rame o altri materiali… Più tardi ne ho costruiti di più complicati, ricchi di meccanismi”.

Le parole di Alexander Calder e le sue ingegnose sculture ci aiutano a capire le ragioni che portano un artista a creare. Immaginiamo l’officina di uno scultore un po’ strano, che sembra più un fabbro che un artista, perché usa il martello e non il pennello. Ascoltiamo le sue storie, divertiamoci con lui e con i suoi giochi fantasticie lasciamoci andare a quel mondo strano che costruirà attorno a noi.

Uno spettacolo dedicato a Calder, cacciatore di uccelli di ferro, orologiaio accordato dal vento, scultore del tempo, equilibrista stabile e mobile, ingegnere giocoso che si è fermato a guardare il movimento.

durata: 45′

Titoli d’acquisto per la stagione

È possibile abbonarsi e iscriversi ai laboratori online, all’indirizzo abbonamenti.testoniragazzi.it, ed è possibile acquistare biglietti singoli su testoniragazzi.it. I possessori di voucher emessi a seguito dell’annullamento di repliche al Testoni Ragazzi possono utilizzarli per l’acquisto di biglietti solo attraverso la piattaforma VivaTicket. Tutte le informazioni sono disponibili al sito testoniragazzi.it.

Laboratori teatrali per tutte le età

In parallelo alla programmazione di spettacoli, da ottobre ripartono anche i laboratori, con nuovi percorsi pensati per offrire occasioni di incontro creativo a tutte le fasce di pubblico. Cinque diverse proposte per piccoli gruppi, diversificati in base all’età e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, consultabili e acquistabili all’indirizzo laboratori.testoniragazzi.it.