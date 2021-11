Torriglia, arrestato pusher 45enne, in casa trovati 10 mila euro contanti, hashish e marijuana

I carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia Carabinieri di Genova – Centro, nel quartiere di Marassi, hanno arrestato un 45 enne pregiudicato di Torriglia. Gli investigatori, nel transitare in via Adamoli, notavano il soggetto aggirarsi con atteggiamento sospetto tra i veicoli regolarmente parcheggiati. Fermato per un controllo, durante la fase dell’identificazione mostrava un ingiustificato nervosismo.

Dagli accertamenti sulla banca dati delle FF.PP. emergevano diversi precedenti per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e pertanto veniva perquisito e trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana, un grammo di hashish, un bilancino di precisione e un centinaio di euro in contanti. Successivamente, con la collaborazione dei carabinieri di Chiavari, i militari eseguivano una perquisizione presso la sua abitazione dove venivano rinvenuti oltre 50 grammi di hashish e più di 10.000 euro in contanti di vario taglio. L’arrestato in mattinata sarà processato con rito direttissimo. La droga e il denaro sono stati sequestrati.