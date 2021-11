Dopo il terribile incidente nel Sud Salento che, nel pomeriggio di ieri, è costato la vita ad una donna, ancora una tragedia in città che sconvolge l’intera comunità salentina. Sono stati e continuano ad essere attimi di grande paura e terrore totale per l’episodio avvenuto a Lecce nel pomeriggio di oggi. Un commercialista di 45 anni, infatti, è precipitato dal balcone di uno studio associato in Via Campania.

Tragedia in città, 45enne al Fazzi con codice rosso

L’uomo ha fatto un volo di circa tre metri ed ora per lui si teme il peggio. Sul luogo dell’ennesima tragedia in città sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno subito soccorso il commercialista e lo hanno trasportato, con codice rosso, all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Non è ancora ben chiara la dinamica dell’accaduto. Anche per questo motivo, stanno indagando sull’accaduto le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto per svolgere i rilievi del caso.