Treviso, ecco gli ultimi “Spettacoli del mistero”

24.11.2021 – Si avvia verso la conclusione Veneto Spettacoli di Mistero, la rassegna promossa da Regione del Veneto e UNPLI Veneto che celebra le storie più occulte e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo della provincia di Treviso, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni.

Tanti i momenti di divertimento e svago pensati per tutta la famiglia che animano i fine settimana delle sette province venete, a cui si aggiunge L’Almanacco del Mistero, diretta Facebook sulla pagina Veneto Spettacoli di Mistero in onda tutti i venerdì alla 21.00 che, con l’appuntamento di venerdì 26 novembre, conclude il programma delle dirette on-line. Curata dal cantastorie Roberto “Popi” Frison, la rubrica – oltre a ricordare tutti gli appuntamenti della settimana – riscopre il Veneto attraverso storie, leggende aneddoti e proverbi locali raccontati da tanti ospiti collegati in diretta. Un modo originale e molto divertente per valorizzare ancora di più la grande tradizione culturale del Veneto.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI – dal 26 al 27 novembre 2021

ON-LINE

Venerdì 26 novembre 2021 – ULTIMA PUNTATA!

Almanacco del Mistero – Diretta Facebook suVENETO SPETTACOLI DI MISTERO, ore 21.00

Curata dal cantastorie Roberto “Popi” Frison la rubrica riscopre leggende, aneddoti e proverbi veneti, oltre a ricordare gli appuntamenti della settimana. Il palinsesto della diretta prevede una breve carrellata degli appuntamenti del weekend precedente, collegamenti dalle sette province che racconteranno i loro eventi e la partecipazione di tanti ospiti con i quali andare alla scoperta del patrimonio immateriale del Veneto.

Venerdì 26 novembre Roberto Popi Frison, insieme al direttore artistico di Veneto Spettacoli di Mistero, Alberto Toso Fei, farà scoprire al pubblico I miracoli della Madonna dell’Angelo di Caorle (VE);da Vittorio Veneto (TV) arriverà Il mistero dei quadri parlanti; la provincia di Verona sarà rappresentata da Villa Bartolomea con Il mistero delle 500 reliquie dell’Oratorio Sant’Anna; La vicenda della regina Raspi è il racconto che arriverà da Rovigo; due le storie misteriose del vicentino: Lonigo (VI) metterà in scena Romeo e Giulietta, una storia di banditi mentre a Bolzano Vicentino si andrà alla scoperta di aneddoti e storie immaginifiche con le opere del pittore Ubaldo Oppi; si passerà poi a Montagnana (PD) per lo spettacolo La pioggia; infine, da Fonzaso (BL), arriverà la leggenda del Barabek.

EVENTI IN PROVINCIA DI TREVISO

Sabato 27 novembre 2021

UNPLI TREVISO, Ufficio IAT Treviso – Centro storico di Treviso, ore 16.00

Misteri veneziani a Treviso – visite guidate

Il tradizionale appuntamento di Spettacoli di Mistero a Treviso con le visite guidate “per le vie del mistero”, quest’anno si veste di un’atmosfera tutta speciale, per scoprire quelle leggende trevigiane che si collegano a Venezia per fatti e personaggi: quelle che parlano di Podestà, oppure di amanti trevigiani e veneziani, o della Fontana delle Tette, simbolo del legame tra Treviso e Venezia durante la Serenissima Repubblica, o ancora del passaggio di Attila a Treviso, con ben due troni a ricordarlo! Quale modo migliore di celebrare i 1600 anni dalla nascita di Venezia nella città alla quale, da secoli, è così fortemente connessa?

Sabato 27 – domenica 28 novembre 2021

Pro Loco Tarvisium – Museo Diocesano di Treviso, ore 16.00 e 18.00

Immagini ed emozioni musicali ai tempi della peste – visita guidata

Una visita guidata che si svolge completamente all’interno del Museo Diocesano di Treviso. Si parlerà di opere, di artisti e del periodo caratterizzato dall’epidemia, accompagnando ciascuna opera da musica adeguata, per comprendere come le epidemie del passato abbiano influenzato la musica. Numerosi aneddoti consentiranno di scoprire che molti tra gli artisti più noti sono morti a causa della peste o comunque in circostanze misteriose. A conclusione della visita, è previsto un brindisi di saluto.

In ottemperanza alle disposizioni di sicurezza anti-Covid 19, per tutti gli eventi in presenza è richiesta la prenotazione, il green pass da esibire il giorno dell’evento, il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherina.

Calendario completo su www.spettacolidimistero.it