Agguato di camorra ad Arzano, terrore e proiettili all’impazzata in un bar: a terra 5 persone

Pioggia di proiettili ieri sera verso le 20:00 all’interno del Roxy Bar in via Silone ad Arzano. 5 persone sono state ferite e poi trasportate in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Con ogni probabilità si tratta di un agguato camorristico, poiché tra le persone ferite ce ne sono due vicine al “clan della 167”. Ancora da chiarire se le altre 3 persone sono state colpite per sbaglio o se rientravano anche loro tra gli obiettivi dei killer.

A quello stesso orario sono stati sparati anche fuochi d’artificio e non è escluso che fossero finalizzati a coprire i rumori degli spari. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Raccolti indizi e testimonianze per ricostruire la vicenda e risalire ai responsabili.

Uno dei feriti sarebbe il nipote della moglie di un boss.