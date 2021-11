Appello disperato di Alarm Phone: 430 migranti stanno per affondare tra l’Africa e la Sicilia: a bordo decine di bambini

E’ un appello disperato quello di Alarm Phone alle autorità europee perché non ritardino i soccorsi ad un’imbarcazione con circa 430 migranti a bordo, tra cui decine di bambini che è in difficoltà nel mare tra l’Africa e la Sicilia e si sta letteralmente “disintegrando” .

A bordo del natante ci sarebbero già alcuni morti; l’allarme era arrivato ieri alle 11.57. Ci sono più di cento persone sottocoperta – spiega l’associazione di emergenza per migranti – che in caso di naufragio, rimarrebbero intrappolate all’interno del natante.

Alarm Phone ha più volte informato le autorità europee in Italia e a Malta. Esponenti di Alarm Phone affermano che: “Il comando delle capitanerie di porto ci ha informato che non era “l’autorità competente” in questo caso – dice Alarm Phone – , mentre Rcc Malta semplicemente riaggancia il telefono quando cerchiamo di trasmettere informazioni sul caso. Nè la guardia costiera libica e nemmeno le forze armate tunisine possono affrontare questa situazione di pericolo. E’ forte il timore che il loro coinvolgimento possa suscitare il panico a bordo poiché le persone non vogliono tornare in un luogo di insicurezza e cercano protezione in Europa”.

Immagine di repertorio