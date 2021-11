Proprio nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, arriva la notizia di un ortopedico arrestato per violenza sessuale. Una vicenda inquietante che allunga la scia di casi simili nel Salento. Il medico, residente a Tricase, ma operante in una clinica privata di Casarano, si dovrà difendere di violenza sessuale aggravata e dovrà rispondere all’accusa di diverse pazienti che hanno denunciato il fatto. Le faceva stendere sul proprio lettino e, poi, con la scusa di massaggi che potevano farle sentire meglio, le applicava dei massaggi intimi, e non solo. Questa mattina, intanto, per l’ortopedico sono scattati gli arresti domiciliari su disposizione del Gip del Tribunale di Lecce. Ad eseguire il provvedimento sono stati i Carabinieri della Compagnia di Casarano al culmine di un’indagine durata 5 mesi.

Arrestato per violenza sessuale ortopedico, per lui anche accusa di lesioni personali

La vicenda aveva avuto il suo inizio a giugno, quando una donna aveva raggiunto la caserma per denunciare le molestie subite dall’ortopedico durante una visita di controllo. Da lì, erano partite le indagini che, grazie anche ad intercettazioni ambientali audio-video, hanno consentito di accertare cinque vittime e di avere la conferma sul fatto che, alcune delle pazienti stese sul lettino, hanno subito abusi sessuali. Oltre ad essere stato arrestato per violenza sessuale aggravata, lo stesso medico è accusato anche di lesioni personali aggravate. A seguito delle sue manipolazioni, infatti, avrebbe provocato, durante una visita ad una paziente, una cervicalgia con prognosi di 7 giorni. La stessa donna è una delle vittime di abusi sessuali di cui è accusato il medico.