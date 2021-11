Catania-Potenza, prezzi ridotti. Santagati: “Veniamo incontro alle esigente dei sostenitori”

Oggi alle 15 ha avuto inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Potenza, valevole per la sedicesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” sabato 27 novembre alle 14.30.

L’amministratore unico Sergio Santagati ha disposto in questa circostanza la riduzione dei prezzi dei biglietti: “Il calcio è più bello se alla portata di tutti e aggiungere sugli spalti colore e calore, elementi preziosi per la squadra, è realmente un vantaggio anche per la società. Riteniamo importante, oggi più che mai, venire incontro alle esigenze dei nostri sostenitori con una consistente riduzione dei prezzi dei biglietti, per tutti e per ogni settore dello stadio. In particolare, penso ai genitori che avranno modo di andare allo stadio con i propri figli realizzando un apprezzabile risparmio. Non è un gesto eclatante, il nostro, ma una semplice testimonianza d’attenzione. L’iniziativa promossa è prevista al momento soltanto per la gara in programma sabato ma non escludiamo, anche in base alla risposta della città, la possibilità di riproporre in futuro simili soluzioni. Ci auguriamo che la cornice di pubblico sia uno specchio della grande passione che accompagna il Catania”.

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

Curve € 5

Tribuna B € 10

Tribuna A € 15

Tribuna Elite € 30

Settore Ospiti – In attesa delle indicazioni dell’Autorità competente, la vendita dei tagliandi validi per l’accesso al Settore Ospiti non sarà avviata.

Oggi i biglietti sono in vendita anche nei botteghini di piazza Spedini fino alle 20, mentre domani saranno in vendita dalle 9 alle 20.