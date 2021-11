Champions League: Inter qualificata agli ottavi

Inter agli ottavi di Champions League. La vittoria per 2-0 con lo Shakhtar a San Siro e il successo del Real Madrid sul campo dello Sheriff regalano ai nerazzurri l’accesso alla fase a eliminazione diretta della massima competizione europea. L’Inter non disputava gli ottavi di Champions dalla stagione 2011/2012, quando fu eliminata dal Marsiglia. Dopo la sconfitta nella partita d’esordio con il Real e il pareggio senza gol a Kiev contro lo Shakhtar, l’Inter ha infilato tre successi consecutivi: doppio 3-1 allo Sheriff, 2-0 di San Siro allo Shakhtar. Nella sfida del 7 dicembre al Bernabeu si deciderà chi passerà come prima nel Gruppo D.

CHAMPIONS LEAGUE – GRUPPO D

Real Madrid 12

Inter 10

Sheriff Tiraspol 6

Shakhtar Donetsk 1

6ª GIORNATA | GRUPPO D

martedì 7 dicembre

Real Madrid-Inter, ore 21:00

Shakhtar Donetsk-Sheriff Tiraspol, ore 21:00