DA VENERDÌ LA LUMINARIA, LA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO E IL TRENINO

È tutto pronto a Piombino per le festività: la città si appresta a vivere oltre un mese di eventi e iniziative organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni, i centri commerciali naturali, i quartieri e altri soggetti del territorio. Si comincia venerdì 26 con il ritorno del trenino natalizio, l’accensione della luminaria e l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio.

“Prende il via un calendario ricco di eventi – ha detto l’assessore alle Attività produttive Sabrina Nigro -: banchetti, presepi, esibizioni e tanto altro ancora animeranno le strade cittadine da venerdì 26 novembre fino a giovedì 6 gennaio. Nella giornata di venerdì è prevista l’inaugurazione della luminaria e della pista di pattinaggio su ghiaccio, nonché del trenino natalizio, che a partire da sabato attraverserà la città ogni giorno dalle 17 alle 19.30, con partenze da via Lombroso ogni 20 minuti. Tutte queste iniziative, assieme ai mercatini natalizi, alle iniziative delle associazioni, all’animazione delle strade del centro e al tour dei presepi, oltre a celebrare il Natale, hanno l’obiettivo di promuovere il territorio e favorire le attività commerciali e rappresentano un motivo di attrattiva per i cittadini e per i tanti visitatori che ogni anno affollano le strade di Piombino in questo periodo; una promozione che passa anche attraverso la collaborazione delle agenzie di viaggio che proporranno il pacchetto natalizio ai turisti”.

L’appuntamento è per le 17.30 in piazza Gramsci, dove è prevista l’accensione della luminaria che vivacizzerà le strade dello shopping piombinese. Alle 18.30 sarà inaugurata la pista di pattinaggio su ghiaccio, installata al campetto dell’Isis Carducci Volta Pacinotti in via Ferrer. Sarà inoltre presente il trenino per animare la serata.