Draghi: ‘Col Super Green pass possiamo salvare il Natale’

“Per i vaccinati sarà un Natale normale”. Lo ha detto il premier Mario Draghi spiegando la nuova stretta sul Covid. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce, dal 6 dicembre al 15 gennaio, il cosiddetto Super Green pass, il certificato verde valido solo per le persone vaccinate o guarite dal Covid. In zona bianca, il tampone basterà per andare al lavoro o sui mezzi pubblici, ma non per entrare al ristorante o in palestra. E nelle regioni che passeranno in zona gialla o arancione le restrizioni varranno solo per i non vaccinati. In più arriva una stretta sui controlli e l’obbligo di vaccino anche per tutto il personale della scuola e delle forze dell’ordine, oltre che della sanità. La decisione serve a salvare il Natale, “prevenire” la crescita dei contagi, “dare certezze” agli operatori del turismo e a tutte le attività economiche. “Vogliamo conservare la normalità, non vogliamo rischi, vogliamo continuare a essere aperti, andare in giro per divertirsi, acquistare, combattere la povertà, avere i ragazzi a scuola, contenti”. CLICCA QUI PER VEDERE LA CONFERENZA STAMPA DEL PREMIER DRAGHI