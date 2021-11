Falcomatà smentisce il trasferimento a Milano: “Io ci metto la faccia, sempre”

Un post pubblicato da Giuseppe Falcomatà in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Sul proprio profilo Falcomatà ha voluto celebrare la giornata, commentando:



“Il 25 novembre, contro la violenza sulle donne, io ci metto la faccia”.

Un passaggio importante poi, riguardante una notizia trapelata nelle ultime ore che vedrebbe un suo trasferimento a Milano dopo la condanna per il processo Miramare, smentendo categoricamente il tutto.

“Foto scattata da Italo e no, non sono a Milano. Reggio è la mia città e non ho alcuna intenzione di lasciarla. Ci metto la faccia, sempre”.