Ferracci: le dimissioni

La Lega Salvini premier Piombino ringrazia il Dr. Paolo Ferracci per il lavoro svolto in qualità di assessore al bilancio del comune di Piombino; la sua opera si è distinta per professionalità, spirito di collaborazione e competenza al servizio della giunta e dei cittadini.



Grazie a lui abbiamo potuto abbattere la TARI in ragione di 670 mila euro, le attività commerciali sono state esentate per tutto il 2021 dalla Tosap, e sono sati stanziati 316 mila euro a fondo perduto a sostegno delle imprese locali, solo per citare alcune delle decisioni adottate.

On. Mario Lolini, On Manfredi Potenti, Vittorio Ceccarelli commissario Lega Piombino, Lega Salvini premier Piombino