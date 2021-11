Inter: Inzaghi, ‘Qualificazione a ottavi è un grande traguardo’

“Avevamo bisogno di questa vittoria – ha esordito Simone Inzaghi nell’analizzare il successo della sua Inter con lo Shakhtar, che ha regalato ai nerazzurri il passaggio agli ottavi di Champions League –. Dopo un primo tempo con tante occasioni, ma con il risultato bloccato sullo 0-0, si era accumilata un po’ di tensione, quindi il gol di Dzeko è stata una liberazione. Si spiega così la mia esultanza (sorride, ndr)“.

“L’eventuale qualfiicazione agli ottavi è un grande traguardo. Ne avevo parlato anche con la dirigenza quando ho firmato il contratto. Abbiamo disputato un’altra grande partita a quarantotto ore di distanza da un altro match in cui abbiamo speso tante energie fisiche e mentali”.

“Siamo in un buon momento, ma ci sono ancora tante partite e le insidie sono dietro l’angolo. Abbiamo vinto due partite fondamentali per noi ma dobbiamo continuare su questa strada perché c’è ancora tanto da fare. Ho cercato di trasmettere delle idee ai ragazzi e le stanno seguendo, sono eccezionali in questo. Stiamo sviluppando un ottimo gioco, siamo il miglior attacco in Serie A anche se abbiamo perso qualche punto per strada. Adesso voglio recuperare anche chi ha giocato meno perché siamo un gruppo fantastico e vogliamo che nessuno rimanga indietro”.

Chiusura dedicata a Perisic, autore di un’altra grandissima prestazione: “Ivan sta facendo benissimo, l’ho affrontato per quattro anni da avversario ed era sempre un problema, prima come esterno d’attacco con Spalletti e poi da quinto di centrocampo con Conte. Appena sono arrivato ho pensato subito sarebbe stata una grande risorsa e per noi è assolutamente un valore aggiunto. Deve continuare così, come tutti i suoi compagni”.