Isola Vulcano, emanazioni gas: vietato accesso nella spiaggia di Levante e nel laghetto termale

A partire dalla giornata di ieri per l’isola di Vulcano, nel Messinese, è stata emessa una nuova ordinanza da parte del sindaco Mario Giorgianni per il rischio di emanazioni di gas.

E’ stato vietato l’accesso nell’area corrispondente al laghetto termale e alla spiaggia di Levante, dopo il divieto di qualche giorno fa di dormire nella zona rossa dalle 23 alle 6.

Il sindaco ad Ansa Sicilia ha sottolineato come questa decisione sia stata presa in concomitanza con un’operazione di monitoraggio da parte dell’Ingv che a breve diventerà anche casa per casa con attrezzature sofisticate con il supporto dell’Arpa.

Immagine di repertorio

LEGGI ANCHE: ISOLA VULCANO, DA OGGI DIVIETO DI DORMIRE NELLA ZONA ROSSA DALLE 23 ALLE 6