Liber Paradisus 2021: live degli Zigo

Sabato 27 novembre 2021, alle 21, il Reno Folk Festival presenta gli Zigo (concerto già sold-out) per la rassegna Liber Paradisus organizzata dal Circolo Arci San Lazzaro.

Gli Zigo sono un originale ed energico quintetto che arriva dal Belgio. L’obiettivo del gruppo è quello di creare un ponte tra musica da ballo e la world-funk-fusion. I loro live sorprendono lo spettatore per la freschezza del loro sound e delle loro melodie groovy.

Quasi tutte le composizioni, come l’idea di creare il gruppo, sono di Pablo Golder, organettista cresciuto in italia ispirato nella sua musica da Riccardo Tesi. Il suo stile italiano è perfettamente in sintonia con il jazzante e caldo sassofono di Ambroos de Schepper e il funky elettrico della chitarra di Florian de Schepper. Alla parte ritmica ci sono invece Sam Van Ingeighem al basso e Wout Van Liedekerke alle percussioni.

Il gruppo ha già suonato in tutta europa, in numerosi festival (Boombal, Folkarria, Ananças, Cadansa) e numerose volte in Italia. Questa la composizione della band che si esibirà sabato sera: Pablo Golder organetto; Ambroos de Schepper sassofono; Florian de Schepper chitarra; Sam Van Ingeighem basso; Wout Van Liedekerke percussioni.

Tutti i concerti della rassegna Liber Paradisus si svolgono nella Sala Paradiso del Circolo Arci San Lazzaro (via Bellaria, 7 – San Lazzaro di Savena). Dalle 19.30, prima dell’inizio dei concerti, sarà possibile prenotarsi per un’ottima cena a base di piatti tipici della gastronomia locale. Inizio concerti: ore 21.

Prossimo appuntamento martedì 30 novembre 2021 con Le Train Blue.



Ingresso agli eventi tra i 10 e i 20 euro con Tessera Arci + Green Pass.

Per info e prenotazioni:

T 0516279931 (orario ufficio)

On-line su www.salapardiso.it