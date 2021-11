Milan: Messias, ‘Questo gol è per chi ha creduto in me’

“E’ stato stinto. Ho iniziato la giocata, poi è arrivato il cross e non ci ho pensato due volte. Ero sereno di testa e quando sei sereno puoi fare grandi cose – racconta Junior Messias, trequartista del Milan, match winner nella sfida con l’Atletico a Madrid. “Dedico il gol alla mia famiglia e ai miei amici in Brasile, ma soprattutto a chi mi dato fiducia, mi ha portato al Milan e ha creduto in me. Venivo da un percorso diverso da altri. Dedico questo gol a loro. L’umiltà deve essere una costante: non puoi abbatterti quando arrivano le critiche, non devi esaltarti quando ci sono i complimenti. Bisogna continuare con l’equilibrio giusto”.