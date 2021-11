Milano: Droga in una pizzeria, licenza sospesa per 10 giorni

Gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno notificato il provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni alla “Pizzeria Superstar” di largo Giambellino 126 a Milano, in quanto, nei primi giorni di ottobre, a seguito di una mirata attività d’indagine di alcuni giorni, i poliziotti hanno effettuato un controllo nel locale e hanno trovato dei clienti con precedenti penali e di polizia per gravi reati, anche in materia di stupefacenti, rinvenendo hashish e cocaina all’interno di una condotta di areazione, nonché materiale idoneo al confezionamento di stupefacenti nascosto dietro lo specchio del bagno.