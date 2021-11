Milano: Ricercato per furti aggravati, arrestato alla Stazione Centrale

Un rumeno di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia ferroviaria di Milano perché ricercato per diversi furti aggravati. I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza all’interno della Stazione Centrale, lo hanno fermato per un controllo ed è risultato gravato dall’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Roma, dovendo espiare la pena di circa 6 mesi di carcere, oltre il pagamento della multa di 1.050 euro, per una serie di furti aggravati, tra cui furti in

appartamento. L’uomo è stato condotto nel carcere milanese di San Vittore.