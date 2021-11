Milano: Spaccio di droga, arrestati due pregiudicati

Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato due tunisini di 25 e 55 anni, pluripregiudicati, entrambi irregolari in Italia, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.I poliziotti, a seguito di un’intensa attività di indagine, dopo aver accertato che i due stranieri continuavano a spacciare nelle zone limitrofe alla Stazione Centrale di Milano, hanno effettuato perquisizioni al domicilio dei due, ubicato presso una struttura abusivamente occupata a Sesto San Giovanni. La perquisizione ha permesso di trovare e sequestrare circa 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di denaro di circa 2.000 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio. Per i due stranieri sono scattate le manette.