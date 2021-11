Milano: Tentato omicidio, questore sospende un bar di Pero

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi per contrastare i fenomeni di criminalità, ha sospeso per 10 giorni il “Bar tavola fredda di Zhou Bingtao” di Pero (MI) perché segnalato come ritrovo di persone dedite alla consumazione di bevande alcoliche fino a tarda ora, recando continuo disturbo alla quiete pubblica, le forze dell’ordine hanno accertato la presenza di avventori gravati da precedenti anche in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e la persona. A fine ottobre, inoltre, i Carabinieri della Compagnia di Rho sono intervenuti nelle vicinanze per un tentato omicidio scaturito da una lite avvenuta all’interno del bar a causa dello stato di ubriachezza delle persone coinvolte.