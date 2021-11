Misterbianco, prima seduta nuovo consiglio comunale lunedì 6 dicembre alle 18

Stamani con determinazione del Presidente facente funzioni del nuovo Consiglio Comunale di Misterbianco (CT), Giusi Letizia Percipalle, è stata convocata la prima seduta del Consiglio Comunale eletto dopo la consultazione amministrativa dello scorso 24 ottobre per lunedì 6 dicembre alle ore 18 nella sala consiliare del Palazzo del Senato in via Municipio.

Questo l’ordine del giorno della prima seduta: