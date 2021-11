MODIFICHE ALLA VIABILITÀ ATTORNO ALLO STADIO

Domenica 28 novembre, in occasione della partita di calcio Piombino-Livorno che si svolgerà allo stadio Magona, cambierà la viabilità nelle zone limitrofe all’impianto.



Dalle ore 8 alle 20 verrà istituito un senso unico in via Silvio Mina con senso di marcia da via Gori a via Rosano. Il tratto di strada di fronte allo stadio sarà interessato da divieto di sosta su ambo i lati, per favorire l’accesso dei mezzi autorizzati. Infine, anche il parcheggio di via Salgari sarà interessato da divieto di sosta.

Le modifiche alla circolazione saranno segnalate con apposita segnaletica.