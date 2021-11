Natale a Roma: piazze e vie dello shopping transennate, più alcune chiusure

I provvedimenti presi in vista del Natale dovrebbero scattare nella prima settimana di dicembre, così da essere già effettivi per la prima festività dell’Immacolata

La Prefettura di Roma ha in mente di riutilizzare il “modello Roma”, con nuove limitazioni e chiusure sul modello dell’anno scorso, nel caso in cui i contagi risalissero.

Piazze e vie dello shopping saranno allora contingentate e transennate nel caso di assembramenti, potrebbero scattare anche vere e proprie chiusure. Sul tavolo d’incontro tra governo e regioni c’è anche l’ipotesi di tornare all’obbligo di mascherina anche all’aperto. Ipotesi fortemente sostenuta in particolare dall’assessore alla salute del Lazio Alessio D’Amato.

Sicuramente torneranno i percorsi anti assembramento, con le forze dell’ordine che controlleranno gli assembramenti con le transenne in caso di mancata osservanza delle limitazioni per contenere la pandemia.

Non si esclude che piazze storiche e luoghi della movida, come è già successo a Trastevere e a Monti, e dello shopping, ci possano essere chiusure e limitazioni utilizzando conta persone come avviene per le manifestazioni. Veri e propri “Check point” dunque, che potrebbero essere adottati anche in piazza del Popolo, piazza di Spagna, Largo Goldoni e Largo Chigi. In queste strade, se si superassero le soglie di saturazione, il transito delle persone verrà distribuito in maniera omogenea sulle vie adiacenti anche attraverso le transenne. In questa settimana il primo banco di prova: in occasione del Black Friday verrà effettuato un primo test per rodare i nuovi piani natalizi.