Nubifragio a Catania e provincia, salvati automobilisti in panne dai Vigili del Fuoco

Le forti piogge che si sono riversate durante questo pomeriggio a Catania hanno fatto sentire i loro effetti in una zona già particolarmente colpita dal maltempo delle settimane passate.

A Misterbianco infatti, precisamente nella zona in cui è presente la Torre Tabita, tra le 16,30 e le 17 diverse auto sono rimaste in panne e in pericolo.

Questo è quanto detto a noi dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, che sono intervenuti in un’area, quella non distante dalla coda ovest della circonvallazione del capoluogo etneo, che in occasione dei passati eventi piovosi ha visto non poche criticità.

Per fortuna quanto accaduto non ha causato danni alle persone che sono state coinvolte e l’intervento si è concluso senza particolari problemi.

Immagine di repertorio