Dopo quelli dei giorni scorsi che hanno preso di mira soprattutto auto e furgoncini di commercianti, ancora paura nel Salento per un incendio avvenuto nel pomeriggio. Questa volta, però, il rogo è divampato per cause del tutto accidentali e non si tratterebbe di un gesto doloso. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio all’interno di un’abitazione nel centro di Galugnano, frazione di San Donato di Lecce. Sono stati gli stessi proprietari di casa a scorgere il fumo e le fiamme e a chiamare i soccorsi. Sul posto, in via Umberto I, sono immediatamente sopraggiunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce.

Paura nel Salento, occupanti indenni. Le cause dell’incendio

Sono stati attimi di grande paura nel Salento per gli occupanti dell’abitazione che sono stati estratti dall’interno della casa, grazie all’intervento dei caschi rossi. Tutti gli occupanti, fortunatamente, sono rimasti illesi. I pompieri, dopo aver spento l’incendio, hanno messo in sicurezza l’abitazione ed hanno effettuato i rilievi del caso per quantificare i danni. Stesso compito che è toccato ad alcuni dipendenti dell’Ufficio Tecnico comunale che hanno svolto un sopralluogo per fare una conta dei danni e verificare la tenuta strutturale dell’edificio. La causa del rogo sarebbe stata una scintilla che sarebbe partita accidentalmente da un elettrodomestico presente in casa. Danni ingenti a una porzione di tetto di travi in legno.